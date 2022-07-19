Как Надежда Бабкина выглядела до пластической операции

У Teleprogramma.pro оказался архивный снимок.
Надежда Бабкина. Фото: соцсети

Надежда Бабкина. Фото: соцсети

Ведущая «Модного приговора» Надежда Бабкина никогда не скрывала, что делала пластическую операцию по омоложению.

«Я делала круговую подтяжку лица», - заявила артистка в преддверии своего 70-летия.

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Бабкиной повезло с хирургом: в результате операции черты лица не искажены - фирменный разрез глаз и улыбка остались прежними. В этом можно убедиться с помощью старого фото, на котором Надя - студентка Гнесинки.

Фото: Global Look Press

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