Как на самом деле звали Пьера Нарцисса

Пьер Нарцисс родился в Камеруне в семье политика. В одном из интервью он рассказывал, что его отец был одним из семи королей африканского государства. Артистом становиться молодой человек не хотел, он мечтал о карьере профессионального футболиста. Однако травма ноги не дала продолжить этот путь дальше.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуту Пьер Нарцисс Лоренцо.

Родители мечтали, чтобы их сын получил образование в одном из французских колледжей. Ну а в Россию парня пригласила кузина, учившаяся на фармацевта в Егорьевске.

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