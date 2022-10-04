Как на самом деле выглядел Борис Моисеев перед смертью

Адвокат Маргарита Гаврилова рассказала, что перед смертью приходила к Борису Моисееву в его московскую квартиру. По словам юриста, артист выглядел хорошо.

«Да, ему было тяжело говорить, но он полностью все соображал, понимал, осознавал. Это неправда, что он якобы был «овощем», - заявила она в шоу «Звезды сошлись!»

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Адвокат приезжала к Моисееву по долгу службы. Ее привозил Сергей Горох. По этическим причинам Гаврилова не сказала, какие именно документы они подписывали, но, скорее всего, речь идет о договоре пожизненной ренты.