Как бы на самом деле принцесса Диана относилась к Меган Маркл

Дворецкий принцессы Дианы — Пол Баррелл — считает, что принцесса Уэльская никогда бы не подружилась с женой своего младшего сына, Меган Маркл. Между ними, по его словам, постоянно бы возникали столкновения.

«Гарри женился на Меган потому, что она похожа на Диану. Это женщины, которые всегда будут отстаивать то, во что верят, и не окажутся слабыми противниками», — заявил дворецкий журналу Closer.

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При этом Баррелл подчеркнул, что Диана при жизни не была заинтересована в саморекламе. А вот Маркл этим злоупотребляет постоянно.