«Как он на нее смотрит!»: в Сети появилось редкое видео Тимати с новой любовницей

Тимати и его новая возлюбленная Валентина Иванова улетели в очередное путешествие. На этот раз пара отправилась на Миконос.
На острове модель и рэпер не только отдыхают у моря, но и изучают местные красоты. Так, накануне влюбленные прогулялись по старинным улицам курорта.
Валентина облачилась в темные шорты и крошечный зеленый топ, а ее спутник выбрал легкие бежевые брюки, футболку и шляпу в тон. Девушка показала образы поклонникам, опубликовав видео в соцсети.
Фолловеры восхитились красивой парой.
«Как он на нее смотрит! Влюбился»; «Из девушек Тимати Валя нравится мне больше всех. Очень естественная и красивая»; «Так гармонично смотритесь вместе»; «Надеюсь, Тимур на ней остановится. Лучше уже точно не найдет», — написали они.
Напомним, после разрыва с Анастасией Решетовой Тимати перестал рассказывать что-либо о своей личной жизни. Валентина стала первой девушкой, которую он вывел в свет и познакомил с мамой Симоной Юнусовой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».