«Как он на нее смотрит!»: в Сети появилось редкое видео Тимати с новой любовницей

Тимати и его новая возлюбленная Валентина Иванова улетели в очередное путешествие. На этот раз пара отправилась на Миконос.

На острове модель и рэпер не только отдыхают у моря, но и изучают местные красоты. Так, накануне влюбленные прогулялись по старинным улицам курорта.

Валентина облачилась в темные шорты и крошечный зеленый топ, а ее спутник выбрал легкие бежевые брюки, футболку и шляпу в тон. Девушка показала образы поклонникам, опубликовав видео в соцсети.