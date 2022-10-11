«Как на маму похожа!»: дочь покойной Юлии Началовой сразила красотой на концерте в Кремле

Единственная дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина показала кадры с концерта. Девушка стала одной из участниц мероприятия в Кремлевском дворце, и все внимание за кулисами, казалось, было приковано только к ней.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На выступление Алдонина выбрала длинное синее платье с открытыми плечами, волосы уложила в красивое каре. Подписчики в микроблоге, куда опубликовала Вера фотографии, пришли в восторг и поразились тому, как девушка стала еще сильнее похожа на маму.

«Красавица! Очень стала похожа на маму!», «Волшебная красавица! Потрясающее платье», «Боже, так похожа на маму. Прям волшебство!», «Верочка, ты красотка», «Как на маму похожа!» «Невероятная девочка», - комментируют кадры фолловеры.

Вере Алдониной в декабре исполнится 16 лет. ее после смерти Началовой воспитывают бабушка и дедушка. Она давно выбрала для себя заниматься музыкой, и многие считают, что вокал у девушки очень похож на мамин.