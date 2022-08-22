Как на концерте «Ласкового мая» полторы сотни фанаток одновременно сняли лифчики и бросили их на сцену

В фильме «Ласковый май и Юра Шатунов. Лекарство для страны» на ТВЦ рассказали, что творилось порой на концертах музыкального коллектива.
Как отмечали создатели фильма, такого в Советском Союзе еще не было. Однажды на концерте группы «Ласковый май» в «Лужниках» полторы сотни фанаток одновременно сняли лифчики и бросили их на сцену.
«Голая сцена. Выходит Юра Шатунов и видит это. Безумий было много. Выходит Юра Шатунов из квартиры, а перед ним просто обнаженная стоит девушка», — вспомнили позже музыканты «Ласкового мая».
«Вспоминаю это как безумие. Вся страна рыдала от восторга», — рассказала в программе о группе «Ласковый май» певица Валерия.
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Напомним, что «Ласковый май» произвел фурор в СССР в конце восьмидесятых годов. Музыкальная команда и Юрий Шатунов пользовались огромной любовью фанаток.