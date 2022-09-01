«Как на Киркорова похож! Ох уж этот брюнетик»: Стоцкая отвела в школу подросшего сына Сашу с вишневом галстуком

Анастасия Стоцкая поделилась свежим снимком в сторис микроблога. Певица проводила сынишку в школу на Первое сентября. Саша за лето подрос и вытянулся. Он скоро обгонит свою звездную маму по росту. Артистка очень гордится своим первенцем, который растет вдумчивым и серьезным мальчуганом.

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На фото с мамой Саша позировал в костюме и с вишневым галстуком. Ну а поклонники в который раз отметили, что мальчик как две капли воды похож на поп-короля сцены Филиппа Киркорова.