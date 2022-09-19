«Как мы будем без прабабушки?»: 4-летний принц Луи тяжело переживает смерть Елизаветы II

В понедельник, 19 сентября, в Лондоне проводят в последний путь королеву Елизавету II. На траурной церемонии собрались близкие родственники Ее Величества и высокопоставленные гости.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта приехали на похороны к бабушке, а вот младшего Луи оставили дома. Кейт Миддлтон призналась журналистам, что ее 4-летний сын больше всех переживает из-за смерти королевы.

«Он изо всех сил пытается понять, что происходит. Спрашивает - как мы будем без прабабушки?», - заявила Кейт, выступая на приеме, организованном для высокопоставленных лиц Содружества.

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