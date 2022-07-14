«Как можно завидовать человеку, который умер молодым?»: Лоза – о своем отношении к Шатунову

Музыкант Юрий Лоза объяснил поклонникам свои заявления относительно Юры Шатунова после его смерти. Артист не выступает против того, чтобы усопшему присудили звание Народного посмертно, а лишь подчеркивает, что на том свете такое звание ни к чему, мол, тем, кто на небесах, важнее поминальная молитва и панихида.

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Также Лозу обвиняли в том, что он высказывался негативно о памятнике на могилу Шатунова, эскизы которого сейчас принимают родственники от поклонников, чтобы выбрать лучший. Исполнитель хита «Плот» подчеркнул, что не завидует Шатунову.

«Разве я против памятника? Если хотят, чтобы смотрелось дорого и пафосно – пусть скинутся и поставят на могиле такой, какой посчитают нужным, в согласовании с родными, конечно. И еще. Писать мне, что я завидую Шатунову, – это уже полный бред! Как вообще можно завидовать человеку, который внезапно умер достаточно молодым?» - пишет артист у себя в Telegram-канале.

Напомним, Юра Шатунов ушел из жизни 23 июня. Ему было 48 лет.