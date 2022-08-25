Как молодожены: Высоцкая в белом платье заботливо поддержала Кончаловского на ступеньках

Звезды улетели в Италию.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Global Look Press

Актриса Юлия Высоцкая поделилась в своем микроблоге новым видео из Италии, где они с мужем Андреем Кончаловским сейчас проводят время.

Звезды, словно молодожены, поднимались по ступенькам и светились счастьем. Высоцкая в белом платье заботливо поддержала своего супруга за спину, он оперся на ее плечо, как на надежного и верного друга.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

 

Высоцкая и Кончаловский недавно обменялись поздравлениями по случаю дней рождения друг друга. Режиссер отметил 85-летний юбилей, а актриса встретила 49-летие. В браке пара уже 24 года.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  