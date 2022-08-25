Как молодожены: Высоцкая в белом платье заботливо поддержала Кончаловского на ступеньках

Актриса Юлия Высоцкая поделилась в своем микроблоге новым видео из Италии, где они с мужем Андреем Кончаловским сейчас проводят время.
Звезды, словно молодожены, поднимались по ступенькам и светились счастьем. Высоцкая в белом платье заботливо поддержала своего супруга за спину, он оперся на ее плечо, как на надежного и верного друга.
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Высоцкая и Кончаловский недавно обменялись поздравлениями по случаю дней рождения друг друга. Режиссер отметил 85-летний юбилей, а актриса встретила 49-летие. В браке пара уже 24 года.