«Как могу»: Максим Галкин оправдался за неудачные ракурсы Аллы Пугачевой, на которых она выглядит старой

Певица Алла Пугачева в свои 73 года прекрасно выглядит. Примадонна стройна, а ее лицо свежо и прекрасно.

Между тем, находятся граждане, готовые критиковать Аллу Борисовну за любое ее фото и видео, которые появляются в Интернете.

Ответственным за свое фиаско в Сети Алла Пугачева назначила мужа Максима Галкина, ведь это именно он выкладывает на суд общественности кадры с участием Примадонны.

На этот раз Максим Галкин запечатлел Аллу Пугачеву в салоне автомобиля по пути в гости к певице Лайме Вайкуле, которая сейчас, как и Пугачева с семьей, находится в Юрмале.