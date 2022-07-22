«Как могу»: Максим Галкин оправдался за неудачные ракурсы Аллы Пугачевой, на которых она выглядит старой

Певица Алла Пугачева в свои 73 года прекрасно выглядит. Примадонна стройна, а ее лицо свежо и прекрасно.
Между тем, находятся граждане, готовые критиковать Аллу Борисовну за любое ее фото и видео, которые появляются в Интернете.
Ответственным за свое фиаско в Сети Алла Пугачева назначила мужа Максима Галкина, ведь это именно он выкладывает на суд общественности кадры с участием Примадонны.
На этот раз Максим Галкин запечатлел Аллу Пугачеву в салоне автомобиля по пути в гости к певице Лайме Вайкуле, которая сейчас, как и Пугачева с семьей, находится в Юрмале.
«Ты меня только красиво сними, а то опять скажут, что я состарилась», - обратилась к Максиму Галкину Алла Пугачева.
«Как могу, - оправдался Максим Галкин. - Без фильтров. Естественная красота».
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».