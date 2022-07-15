«Как много лукавства и подлости»: Шахназаров разобрал письмо уехавшего из России Белого

Накануне стало известно, что актер Анатолий Белый уехал из России. О своем новом месте жительства он ничего не сообщил, зато оставил большое письмо в соцсети.
«Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», - написал Белый в своей соцсети.
Публицист Михаил Шахназаров, прочитав послание Белого, сделал свои выводы.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Как много лукавства в этих строках и как много подлости. Видимо, такое сердце. Выходит, вы на слабый разум пытались повлиять своими работами в театре? И вы, скорее всего, не уважали, а больше жалели своего зрителя, пытаясь донести до него светлое и вечное?... Но самое страшное, что это письмо тиражируют и восхищаются оным многие коллеги актера. Что же... Бог вам судья», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.