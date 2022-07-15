«Как много лукавства и подлости»: Шахназаров разобрал письмо уехавшего из России Белого

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Как много лукавства в этих строках и как много подлости. Видимо, такое сердце. Выходит, вы на слабый разум пытались повлиять своими работами в театре? И вы, скорее всего, не уважали, а больше жалели своего зрителя, пытаясь донести до него светлое и вечное?... Но самое страшное, что это письмо тиражируют и восхищаются оным многие коллеги актера. Что же... Бог вам судья», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.