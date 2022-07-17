Как Меган Маркл наболтала лишнего про принца Гарри и подставила журналиста

Меган Маркл не ладила с британской королевской семьей еще до своего замужества. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на новую книгу «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами». Издание описывает жизнь герцогов Сассекских и их вечное противостояние с королевой и двором.

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Еще в 2017 году, когда о Меган Маркл люди знали только как об американской актрисе, она умудрилась поругаться с дворцом. Американский журнал Vanity Fair пригласил ее на интервью и предложил ее фото разместить на обложку. Естественно, журналисты знали, что она собирается стать женой принца Гарри и поэтому решили написать о ней.

Однако дворец попросил Меган не говорить о связи с принцем и предстоящей свадьбе. Маркл не удержалась – наболтала и про любовь, и про предстоящее замужество. А потом, когда Букингемский дворец в ужасе увидел высланный журналом макет статьи, устроила скандал.

Будущая герцогиня обвинила во всех бедах журналиста Сэма Кашнера, который беседовал с ней, заявив, что просила его не писать о личном. Она, дескать, хотела предстать на страницах издания исключительно как филантроп и актриса. Кашнера откровенно обидела такая несправедливость.