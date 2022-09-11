Как матрешки: Риз Уизерспун показала фото с мамой

Голливудская актриса Риз Уизерспун в субботу поделилась с подписчиками селфи, на котором она запечатлена вместе со своей мамой Бетти Риз.

«У тебя прекрасная мама», «Генетика в вашей семье очень сильная», «Красотки!», «Твоя мама такая же красивая, как ты» - посыпались комментарии от подписчиков звезды. И с ними трудно не согласиться. Матери Риз в августе исполнилось 74 года, а выглядит она свежей и счастливой.

Сама Риз удивительно похожа на маму. Глядя на Бетти, понимаешь, что именно так ее дочь будет выглядеть примерно через 30 лет.

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