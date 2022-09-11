«Как лесбиянке искать Бога?»: Собчак завалила священника неудобными вопросами

Батюшка не смог терпеть богохульных высказываний спортсменки, которая взялась критиковать Бога за то, что он не помогает сейчас людям. Он заметил, что она неправильно понимает религию и посоветовал ей самой протягивать руку помощи нуждающимся и молиться о мире.

В итоге Островский подверг критике блогеров вроде Собчак, заявив, что их информационный продукт испортил целое поколение людей.

В итоге Ксения Собчак отреагировала на слова отца Павла в своем телеграме.

«Так дайте мне интервью, отец Павел. Давайте поговорим о том, что поможет не стыдиться и ненавидеть, а любить и гордиться. О том, как молодой девушке-лесбиянке искать Бога, о том, как быть христианином в 2022 году. Дадите, отец Павел?» - написала Собчак.

Священник ответил ей согласием.