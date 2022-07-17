Как Леонида Агутина наказывали в детстве

Родители детишек-сорванцов могут позавидовать Николаю Агутину, отцу прославленного певца. По словам мужчины, в школьные годы Леонид ни разу не участвовал в драках. Он прилежно учился и всегда прислушивался к советам старших.

«Двойки не получал никогда. У него не было ни одного "неуда" за все 11 классов! Мы всегда находили с ним общий язык», — поделился Николай Петрович.

Звездный отец подмечает, что за годы взросления Леонида не было ни одной ситуации, когда ему хотелось бы наказать сына.

«За всю жизнь я никогда его и пальцем не тронул. И у меня даже не было мысли взять ремень, например. Потому что Леня всегда очень понятлив был. <…> Он у меня вырос хорошим парнем!» — цитирует Агутина-старшего портал Prozvezd.

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Ранее Леонид Агутин попал в негативную сводку новостей. Певец толкнул на сцене поклонника, полезшего к нему во время выступления.