Как Королева и Тарзан отметили гранатовую свадьбу: невеста в фате, сын поет, гости на улице (видео)

Несмотря на слухи, пара по-прежнему вместе.

Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: Global Look Press

О том, что Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) разводятся, слухи ходят еще с конца февраля. Межнациональный брак заставил скептиков сомневаться в его состоятельности в период волнений на мировой арене.

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Кроме того, слухи подогревала мама певицы Людмила Порывай, которая то удаляла зятя из друзей в соцсетях, то поддерживала публично тех, кто критиковал стриптизера.

Однако пара по-прежнему вместе и даже отметила с шумом 19 лет совместной жизни, пригласив именитую публику в свой дом в Крекшино. Накрытые столы Королева и Глушко разместили прямо на улице, где и состоялась развлекательная программа.

Для гостей пели не только Наташа Королева и Тарзан, но и их сын Архип. Кроме того, публика могла насладиться картинами Сергея Глушко, на которых в основном была изображена его жена.

Наташа Королева нацепила на праздник фату, обойдясь без свадебного платья. В конце подали нарядный торт.

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