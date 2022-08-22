Как Королева и Тарзан отметили гранатовую свадьбу: невеста в фате, сын поет, гости на улице (видео)

О том, что Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) разводятся, слухи ходят еще с конца февраля. Межнациональный брак заставил скептиков сомневаться в его состоятельности в период волнений на мировой арене.

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Кроме того, слухи подогревала мама певицы Людмила Порывай, которая то удаляла зятя из друзей в соцсетях, то поддерживала публично тех, кто критиковал стриптизера.

Однако пара по-прежнему вместе и даже отметила с шумом 19 лет совместной жизни, пригласив именитую публику в свой дом в Крекшино. Накрытые столы Королева и Глушко разместили прямо на улице, где и состоялась развлекательная программа.