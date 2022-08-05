Как когда-то с Романец: Гусев из «Дома-2» предался страсти с новой девушкой прямо на столе

Поклонники бывших участников «Дома-2» Вики Романец и Антона Гусева прекрасно помнят страстные фотосессии пары.

Во время брачной жизни Романец и Гусев систематически делились в сетях своими провокационными снимками. Одна из серий даже стала настоящим хитом. На фото было запечатлено, как Вика Романец и Антон Гусев предаются страсти на кухонном столе.

Теперь Антон Гусев проделывает подобные трюки уже с новой девушкой.