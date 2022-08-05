Как когда-то с Романец: Гусев из «Дома-2» предался страсти с новой девушкой прямо на столе

Поклонники бывших участников «Дома-2» Вики Романец и Антона Гусева прекрасно помнят страстные фотосессии пары.
Во время брачной жизни Романец и Гусев систематически делились в сетях своими провокационными снимками. Одна из серий даже стала настоящим хитом. На фото было запечатлено, как Вика Романец и Антон Гусев предаются страсти на кухонном столе.
Теперь Антон Гусев проделывает подобные трюки уже с новой девушкой.
В микроблоге Антон Гусев поделился полным чувственности видео, на котором запечатлено, как он и его избранница страстно целуются. Девушка при этом сидит на столе.
Самые внимательные фанаты, конечно, тут же вспомнили о подобных кадрах, когда вместо девушки, сидящей на столе была Вика Романец. Антон Гусев всего лишь воспроизвел знакомую картину в компании с новой избранницей.
Антон Гусев и Вика Романец: тот самый кадр на столе. Фото: соцсети
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Напомним, Вика Романец и Антон Гусев официально разошлись в начале июля. Поводом для разрыва после пяти лет брака стала измена Антона.