Как когда-то отец: сын Золотухина от актрисы Линдт дебютировал в спектакле про Бумбараша

Младшему сыну Валерия Золотухина от актрисы Ирины Линдт Ивану нет еще и 18, но он уже учится на втором курсе театральной школы Олега Табакова в Москве. Юноша стал настоящей копией своего знаменитого отца, да и творческий путь у него начался со знаковой работы. В середине сентября студент Золотухин дебютировал на сцене театра Табакова в пьесе «Страсти по Бумбарашу».

«Мои первые спектакли в театре Олега Табакова. Невероятные эмоции», - рассказал Иван Золотухин в микроблоге.

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Когда-то фильм про Бумбараша прославил Валерия Золотухина на весь Советский Союз. Позже, уже в преклонном возрасте, артист поставил одноименный спектакль на Алтае, в Молодежном театре, руководителем которого был несколько лет.