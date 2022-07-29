«Как он хотел, так и будет»: Шатунов успел наложить вето на собственные песни

Директор Юрия Шатунова заявил, что после смерти артиста исполнять его хиты больше не будет никто.
Юрий Шатунов.

Юрий Шатунов. Фото: Владимир Веленгурин / КП

После трагической смерти Юрия Шатунова от сердечной недостаточности вокруг его бессменных хитов словно коршуны стали кружить желающие забрать это наследство. Среди тех, кто хотел бы перепеть «Белые розы» и «Седую ночь» называлась и фамилия Дани Милохина.

Больше интересных новостей в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Блогер, к слову, не только сирота, как и Юрий Шатунов, он воспитывался в том же детском доме.

Однако директор музыканта заявил, что мир больше не услышит песни Шатунова в ином исполнении.

«Никому и никогда на перепевки песни не отдадим. Как бы кто не мечтал (Даня Милохин. — Прим. ред.). Неофициально — пусть поют, что хотят. А официально — никто не получит никаких разрешений. Все будет под запретом. Юра терпеть не мог перепевки. Как он хотел, так и будет», — сказал Аркадий Кудряшов.

По словам менеджера, все песни Шатунова будут звучать только голосом Шатунова и никак иначе. Кудряшов уверен, что Андрею Разину не удастся отнять у семьи артиста это право. Ему пока принадлежит только название бренда «Ласковый май».

Источник: prozvezd.info.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  