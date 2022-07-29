«Как он хотел, так и будет»: Шатунов успел наложить вето на собственные песни

После трагической смерти Юрия Шатунова от сердечной недостаточности вокруг его бессменных хитов словно коршуны стали кружить желающие забрать это наследство. Среди тех, кто хотел бы перепеть «Белые розы» и «Седую ночь» называлась и фамилия Дани Милохина.

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Блогер, к слову, не только сирота, как и Юрий Шатунов, он воспитывался в том же детском доме.

Однако директор музыканта заявил, что мир больше не услышит песни Шатунова в ином исполнении.