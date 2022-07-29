«Как он хотел, так и будет»: Шатунов успел наложить вето на собственные песни

После трагической смерти Юрия Шатунова от сердечной недостаточности вокруг его бессменных хитов словно коршуны стали кружить желающие забрать это наследство. Среди тех, кто хотел бы перепеть «Белые розы» и «Седую ночь» называлась и фамилия Дани Милохина.
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Блогер, к слову, не только сирота, как и Юрий Шатунов, он воспитывался в том же детском доме.
Однако директор музыканта заявил, что мир больше не услышит песни Шатунова в ином исполнении.
«Никому и никогда на перепевки песни не отдадим. Как бы кто не мечтал (Даня Милохин. — Прим. ред.). Неофициально — пусть поют, что хотят. А официально — никто не получит никаких разрешений. Все будет под запретом. Юра терпеть не мог перепевки. Как он хотел, так и будет», — сказал Аркадий Кудряшов.
По словам менеджера, все песни Шатунова будут звучать только голосом Шатунова и никак иначе. Кудряшов уверен, что Андрею Разину не удастся отнять у семьи артиста это право. Ему пока принадлежит только название бренда «Ласковый май».
Источник: prozvezd.info.