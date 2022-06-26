Как Хитяева чуть не стала госпожой Онассис вместо вдовы Кеннеди

Исполнительница роли Дарьи в фильме «Тихий Дон» Людмила Хитяева рассказала, что одно из самых ярких воспоминаний ее жизни – это встреча с Аристотелем Онассисом, греческим миллиардером, вторым мужем Жаклин Кеннеди.

В Греции она заглянула в дорогой ресторан, куда пришла при полном параде – облегающем черном платье и лаковых ботфортах. Там она обратила внимание на кучку амбалов, не понимая, что это телохранители, ведь в СССР никто не ходил с сопровождением. Оказалось, что это люди Аристотеля Онассиса, который тут же заметил красивую русскую женщину среди посетителей.

Он пригласил ее на танец, после которого ей и сообщили, кто это такой. Затем миллиардер прислал ей в гостиничный номер диковинный соленый белый шоколад. Однако Людмила Хитяева была на тот момент уже замужем, поэтому на ухаживания богача никак не отреагировала.

Позже в самолете по дороге на Чукотку, где у нее были гастроли, стюардесса раздала газеты. Там Хитяева увидела, что Жаклин Кеннеди вышла замуж за Аристотеля Онассиса.

«В салоне сразу все взоры устремились в мою сторону, и кто-то воскликнул: «Хитюля (так меня ласково звали), упустила ты свои острова!» - поведала актриса.

Источник: «Собеседник».

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