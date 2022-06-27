Как Иосиф Кобзон помог Муслиму Магомаеву и Алле Пугачевой

Известный журналист Сергей Соседов рассказал, что Иосиф Кобзон при жизни очень много помогал людям — как коллегам по шоу-бизнесу, так и простым старикам.

«На эстраде нет ни одного человека, которому так или иначе не помог бы Кобзон, — заявил Соседов Teleprogramma.pro. — И Пугачевой он помогал, и Муслиму Магомаеву. Помню, как он возил Муслима по своим знакомым и говорил ему, что надо иметь связи. Магомаев тогда так устал, говорил, что лучше бы он три концерта дал».

Но Кобзон, по его словам, настаивал, что так называемые нужные люди нужны всегда рядом.

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