«Как и обещала»: Собчак высказалась после приезда в Россию Пугачевой

При этом Собчак ударилась в воспоминания. «Почему-то в связи с этим вспомнилось, как в СССР продавали пластиковые пакеты с портретом Аллы Борисовны с Кристиной. Помните такие?», - задала она вопрос своим подписчикам.

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Напомним, что Алла Пугачева появилась в России спустя полгода. Она обещала вернуться в Россию к сентябрю и слово сдержала. Ее дети Гарри и Лиза пойдут в третий класс в родной стране.