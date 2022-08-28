«Как и обещала»: Собчак высказалась после приезда в Россию Пугачевой

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграм» высказалась после возвращения в Россию Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
«Спустя почти полгода в Москву вернулась Алла Пугачева (как и обещала). Сегодня ее даже видели на прогулке в районе Тверской».
При этом Собчак ударилась в воспоминания. «Почему-то в связи с этим вспомнилось, как в СССР продавали пластиковые пакеты с портретом Аллы Борисовны с Кристиной. Помните такие?», - задала она вопрос своим подписчикам.
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Напомним, что Алла Пугачева появилась в России спустя полгода. Она обещала вернуться в Россию к сентябрю и слово сдержала. Ее дети Гарри и Лиза пойдут в третий класс в родной стране.