«Как и обещала»: Собчак высказалась после приезда в Россию Пугачевой

Как отметила светская львица, Примадонну видели на прогулке в районе Тверской.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграм» высказалась после возвращения в Россию Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

«Спустя почти полгода в Москву вернулась Алла Пугачева (как и обещала). Сегодня ее даже видели на прогулке в районе Тверской».

При этом Собчак ударилась в воспоминания. «Почему-то в связи с этим вспомнилось, как в СССР продавали пластиковые пакеты с портретом Аллы Борисовны с Кристиной. Помните такие?», - задала она вопрос своим подписчикам.

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Напомним, что Алла Пугачева появилась в России спустя полгода. Она обещала вернуться в Россию к сентябрю и слово сдержала. Ее дети Гарри и Лиза пойдут в третий класс в родной стране.

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