Как и мама: Кристина Орбакайте покинула Россию, улетев в США

На фоне слухов о мобилизации старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова появилась информация о местонахождении его матери, певицы Кристины Орбакайте. Люди давно потеряли артистку из виду, она даже не пришла на похороны Бориса Моисеева, который называл ее дочкой и отписал квартиру в наследство. А после осеннего отъезда мамы Аллы Пугачевой из страны сохраняет молчание.

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Как сообщает Starhit, дочка Пугачевой покинула Россию. В настоящее время она находится за океаном и когда именно прилетит на родину, неизвестно.

«Орбакайте сейчас тоже в Америке, куда летает регулярно, так как там находятся дочь Клавдия и муж. Должна была недавно вернуться, но решила сделать это позже, так как у нее, говорят, отменился спектакль, в котором она играет с Кириллом Сафоновым. По слухам, актер улетел в Израиль», - цитирует источники издание.

Напомним, в Америке Орбакайте живет давно. Сюда она перебралась вместе с третьим мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, родила дочку Клаву.