Как и чем кормили султана Сулеймана и тысячу его наложниц

После выхода турецкого сериала «Великолепный век» многие начали интересоваться историей и традициями народов Османской империи. Большой интерес у россиян вызвала кухня тех времен — как и чем кормили султана и его наложниц.

Во дворце османской династии трудилось около 500 поваров, которые представляли сразу несколько меню. Первое предназначалось для членов династии, затем шли фаворитки и наложницы султана, потом старшие слуги, а дальше уже для простых рабов.

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Летом в основном подавали свежие овощи, фрукты и зелень. Зимой они же были в вяленом и сушеном виде. Из мяса готовили конину, баранину и говядину. Из птицы в основном была представлена в виде перепелов, гусей и кур.

Рыбу ели, но только свежую. Османы в сушеном виде ее никогда не употребляли. Сладкие блюда в основном были представлены шербетом, рахат-лукумом и выпечкой.

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