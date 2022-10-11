Как Гурцкая выглядит без очков: певица впервые появилась на публике в таком виде

Дина Гурцкая решилась на эксперимент во время фотосессии.
Диана Гурцкая

Диана Гурцкая. Фото: Global Look Press

Певица Диана Гурцкая, родившаяся слепой, никогда не появлялась на людях без солнцезащитных очков.

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Однако звезда согласилась для модной фотосессии с фотографом Хвичей Кварацхелия на эксперимент, впервые сняв на публике свой обязательный аксессуар.

Яркий макияж, черные латексные одежды добавили образу Дианы Гурцкой впечатляющего эффекта.

Диана Гурцкая без очков. Стоп-кадр из видео: соцсети

Отметим, что, несмотря на физическую особенность, Диана Гурцкая всегда жила абсолютно полноценной жизнью. С 2005 года она состоит в браке с профессором кафедры конституционного права РУДН Петром Кучеренко. Воспитывает сына Константина, родившегося в 2007 году.

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