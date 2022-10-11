Как Гурцкая выглядит без очков: певица впервые появилась на публике в таком виде

Отметим, что, несмотря на физическую особенность, Диана Гурцкая всегда жила абсолютно полноценной жизнью. С 2005 года она состоит в браке с профессором кафедры конституционного права РУДН Петром Кучеренко. Воспитывает сына Константина, родившегося в 2007 году.