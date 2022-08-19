«А как грудь держит»: Семенович похвасталась новым лифом

Анна Семенович как никто другой знает о сложностях, с которым сталкиваются обладательницы пышных форм при выборе купальников. Из-за этого певица даже создала собственную линию одежды для пляжа.

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Один из лифов коллекции, которой пока не в продаже, Анна примерила на видео. Она пришла в восторг от бикини.

«Какой я шикарный подарок готовлю для моих пышноформых красоток! Посмотрите, какой купальник, какое качество! Блестит, а какие лямочки удобные! Девочки, а как грудь держит! Можно в нем спортом заниматься», — поделилась Семенович.