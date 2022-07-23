Как Галкин заставил нервничать Киркорова из-за Пугачевой на вручении поп-королю звания

Продюсер Хизри Байтазиев вспомнил, как поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров нервничал из-за присутствия юмориста Максима Галкина на вручении музыканту звания заслуженного артиста.
«Ну, беру египетские серебряные бокалы в подарок - у меня были на всякий случай припасены, - приезжаю, там Юдашкины, Буйновы... Галкин опять же. Филя из-за Галкина нервничает. И Пугачева там».
Как отметил Байтазиев, он подошел к Примадонне и спросил, почему она с ним не здоровается. Пугачева ответила в свойственной ей резкой манере: «А что ты паришься по этому поводу?», сообщает МК.ru.
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Напомним, что Филипп Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. С ним она развелась в 2005 году, а через шесть лет официально вышла замуж за Максима Галкина.