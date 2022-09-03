Как Фриске выбивала деньги за «коммуналку» из отца своей дочери

Наталья Фриске рассказала в шоу «Секрет на миллион» о том, что познакомилась с отцом своей дочки в караоке. На тот момент она развелась с мужем и искала донора, чтобы, наконец, стать мамой.
«Поначалу он мне вроде даже понравился, переехал ко мне домой. Я его попросила платить хотя бы коммунальные платежи, там всего 6 тысяч рублей в месяц. Он начал запаздывать, мне приходилось выбивать», - рассказывает девушка.
Фриске позволила мужчине встретить ее из роддома.
«Но потом я дико пожалела, это были гормоны», - отметила она.
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С мужчиной они больше не общаются. Наталья пояснила, что он подписал все бумаги, где отказался от прав на ребенка.