Как это все держится? Седокова ошарашила «голым» платьем с фантазийной штукой для бюста

Звезда наслаждается отношениями с молодым мужем Янисом Тиммой, иногда записывает треки и очень часто радует поклонников свежими фотокадрами в Сети.

Однако на этот раз Анна Седокова смогла удивить даже бывалых, выставив во «ВКонтакте» снимок в «голом» платье, на котором фигура была очерчена максимально приближенно к реальности.

Многие фолловеры пришли в недоумение от устройства наряда знаменитости: не совсем понятно, как в нем «укладывался» объемный бюст артистки.