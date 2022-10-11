Как это все держится? Седокова ошарашила «голым» платьем с фантазийной штукой для бюста

Анна Седокова выставила на показ свою фигуру во всей красе.
Анна Седокова.

Анна Седокова. Фото: соцсети

Певица Анна Седокова с некоторых пор проживает в Майами. Звезда ведет размеренный образ жизни, очень напоминающий затянувшийся отпуск.

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Звезда наслаждается отношениями с молодым мужем Янисом Тиммой, иногда записывает треки и очень часто радует поклонников свежими фотокадрами в Сети.

Однако на этот раз Анна Седокова смогла удивить даже бывалых, выставив во «ВКонтакте» снимок в «голом» платье, на котором фигура была очерчена максимально приближенно к реальности.

Многие фолловеры пришли в недоумение от устройства наряда знаменитости: не совсем понятно, как в нем «укладывался» объемный бюст артистки.

Анна Седокова. Фото: соцсети

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