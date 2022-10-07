Как Елизавету II называли в кругу семьи: раскрыто прозвище королевы Великобритании

Не так давно стало известно, кого единственно беспрекословно слушалась Елизавета II. Оказалось, что голоса из автомобильного навигатора. Только его указаниям королева подчинялась полностью, колеся по своему имению.
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А после смерти Елизаветы II всплыло ее домашнее прозвище. Впрочем, сенсационным его не назовешь – это не Пупсик, не Зая, и не Пусечка. Босс - именно так в кругу семьи могли иногда назвать ее родственники.
Прозвище королевы раскрыла Сара Фергюсон, бывшая жена принца Эндрю, на встрече с поклонниками в честь выхода ее дебютного романа Her Heart for a Compass.