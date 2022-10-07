Как Елизавету II называли в кругу семьи: раскрыто прозвище королевы Великобритании

Фамильярности монаршая особа не допускала.
Елизавета ll.

Елизавета ll. Фото: Global Look Press

Не так давно стало известно, кого единственно беспрекословно слушалась Елизавета II. Оказалось, что голоса из автомобильного навигатора. Только его указаниям королева подчинялась полностью, колеся по своему имению.

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А после смерти Елизаветы II всплыло ее домашнее прозвище. Впрочем, сенсационным его не назовешь – это не Пупсик, не Зая, и не Пусечка. Босс - именно так в кругу семьи могли иногда назвать ее родственники.

Прозвище королевы раскрыла Сара Фергюсон, бывшая жена принца Эндрю, на встрече с поклонниками в честь выхода ее дебютного романа Her Heart for a Compass.

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