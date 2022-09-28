«Как двойняшки»: 23-летняя дочь Риз Уизерспун превратилась в копию своей матери

Голливудская актриса Риз Уизерспун 27 сентября поздравила с Днем дочери свою 23-летнюю «малышку» Аву Филипп.

«Всегда чувствую себя очень счастливой от того, что у меня есть замечательная, артистичная, талантливая дочь! Какой это подарок - разделить с тобой путешествие по жизни... И лучшие советы по макияжу... Это действительно здорово: делиться советами о красоте, мемами про собак. А также иметь одинаковый размер обуви. Это делает жизнь такой веселой!»

Подписчики звезды в очередной раз удивились тому, насколько девушка похожа на свою знаменитую мать. Среди комментариев можно встретить такие как: «вы похожи на двойняшкек», «ты будто стоишь рядом со своим отражением в зеркале», «а я думал, что это две сестры», «вы невероятно похожи» и «кто из вас мама?»

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