«Как две мои головы»: Семенович поманила наливным бюстом в одном кружевном лифе

Анна Семенович вовсю рекламирует собственную линию нижнего белья для женщин с пышными формами. Естественно, комплекты экс-солистка «Блестящих» демонстрирует сама.
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На своей странице в соцсети звезда похвасталась очередным соблазнительным образом. Она позировала в черном кружевном лифе, трусиках и длинном халате.
Анна распустила светлые волосы, уложенные мягкими волнами, присела на кровать и соблазнительно вытянула длинные ноги.
«Теперь девушки с пышными формами смогут ходить в удобном и красивом белье. Балуйте себя, любите себя, мои красавицы», — написала Семенович.
Анна Семенович. Фото: соцсети
Пользователи восхитились формами артистки.
«Бомбическая»; «Роскошная женщина»; «Ах, какая грудь. Такую нужно упаковывать в самые лучшие комплекты»; «Ничего себе бюст! Как две мои головы», — высказались они.