«Как две мои головы»: Семенович поманила наливным бюстом в одном кружевном лифе

Анна Семенович вовсю рекламирует собственную линию нижнего белья для женщин с пышными формами. Естественно, комплекты экс-солистка «Блестящих» демонстрирует сама.

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На своей странице в соцсети звезда похвасталась очередным соблазнительным образом. Она позировала в черном кружевном лифе, трусиках и длинном халате.

Анна распустила светлые волосы, уложенные мягкими волнами, присела на кровать и соблазнительно вытянула длинные ноги.