Как две капли воды: сын Анны Старшенбаум оказался настоящей копией мамы

33-летняя актриса Анна Старшенбаум давно не показывала своего единственного сына Ивана. В микроблоге звезда перестала транслировать какую-либо личную жизнь, ограничиваясь лишь информацией по работе. Но ее бывший муж Алексей Бардуков нарушил тайну и показал подросшего отпрыска.
Анна Старшенбаум с Алексеем Бардуковым. Фото: Global Look Press
Оказалось, что 10-летний Иван растет настоящей копией своей знаменитой мамы. Он даже стрижку носит такую же, как его родительница.
Сын Анны Старшенбаум. Фото: соцсети