Как две капли воды: сын Анны Старшенбаум оказался настоящей копией мамы

И прическа у мальчика такая же!
Анна Старшенбаум

Анна Старшенбаум. Фото: Global Look Press

33-летняя актриса Анна Старшенбаум давно не показывала своего единственного сына Ивана. В микроблоге звезда перестала транслировать какую-либо личную жизнь, ограничиваясь лишь информацией по работе. Но ее бывший муж Алексей Бардуков нарушил тайну и показал подросшего отпрыска.

Анна Старшенбаум с Алексеем Бардуковым. Фото: Global Look Press 

Оказалось, что 10-летний Иван растет настоящей копией своей знаменитой мамы. Он даже стрижку носит такую же, как его родительница.

Сын Анны Старшенбаум. Фото: соцсети

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  