Как две капли воды: сын Анны Старшенбаум оказался настоящей копией мамы

33-летняя актриса Анна Старшенбаум давно не показывала своего единственного сына Ивана. В микроблоге звезда перестала транслировать какую-либо личную жизнь, ограничиваясь лишь информацией по работе. Но ее бывший муж Алексей Бардуков нарушил тайну и показал подросшего отпрыска.