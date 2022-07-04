Как девочка: Утяшева в задранном платье блеснула стройными ногами

37-летняя Ляйсан Утяшева считается одной из самых эффектных российских спортсменок. Супруга резидента Comedy Club Павла Воли поддерживает себя в прекрасной форме и нередко хвастается перед фанатами идеальной фигурой, но чаще всего — своими стройными ножками.
Накануне экс-гимнастка поделилась в своем телеграме снимком с уличной прогулки. Звезда вышла в свет в очаровательном платье с рукавами-буфами, поверх которого набросила пиджак без рукавов, и в остроносых ботильонах.
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Ради яркого кадра спортсменка расположилась на траве, закинув ногу на ногу, и даже слегка задранное платье не смутило знаменитость.
Ляйсан Утяшева поделилась летними кадрами. Фото: соцсети
Стройняшка Утяшева восхитила поклонников. В комментариях многие отметили, что она из-за своей миниатюрной, аккуратной фигуры похожа на девочку.
«Красотка», — восклицают фолловеры в комментариях.
О том, как Ляйсан Утяшева попала в художественную гимнастику и влюбила в себя одного из главных шоуменов страны, — читайте в нашем материале.