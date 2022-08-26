Как девочка: как сейчас выглядит 75-летняя жена Никиты Михалкова

В пятницу, 26 августа, в Москве открылся 44-й Международный московский кинофестиваль. К вечеру звезды съехались на красную дорожку, чтобы продемонстрировать свои наряды.

Одной из первых появилась жена президента фестиваля Никиты Михалкова, Татьяна. Нужно признать, что в свои 75 лет она выглядит потрясающе.