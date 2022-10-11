Как детородный орган и дверная ручка: что сказал Кушанашвили после сравнения Пугачевой с Мадонной

Досталось не только певицам, но и актеру Владимиру Машкову и критику Сергею Соседову.
Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

После скандальных выпадов Аллы Пугачевой по Сети поползли слухи, что артистка тронулась умом. Пользователи даже сравнили нашу звезду с заокеанской поп-дивой Мадонной, которая в последнее время кардинально изменила свое лицо филлерами и перестала быть похожа сама на себя. Мол, обе звезды в старости утеряли контроль над своими поступками.

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Над сравнением Пугачевой и Мадонны посмеялся в своем Telegram-канале журналист Отар Кушанашвили. Преданный поклонник женщины, которая поет, просто не смог спокойно пройти мимо столь дерзкого выпада в адрес любимицы.

«Сравнивать Мадонну с Пугачевой – это сравнивать Соседова с Кушанашвили, Машкова с Пирсом Броснаном, а х… – с дверной ручкой», - посмеялся обозреватель.

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