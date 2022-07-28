«Как дерьмо в проруби»: Соловьев прошелся по Урганту

Иван Ургант в числе многих знаменитостей этой весной покинул страну. Пожив в Израиле, он тайно вернулся, о чем проговорился его отец, актер Андрей Ургант. С тех пор на шоумена сыпется шквал оскорблений — люди не готовы прощать телеведущего, называют предателем и не хотят его больше видеть.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

За передвижениями Урганта пристально следит и его коллега, Владимир Соловьев. У себя на канале журналист провел «прямой эфир» и не поскупился на характеристики ему и другим знаменитостям — прошелся по нескольким персонам.

«Вот Коля Басков, он же очень дружил с разными людьми, а ведь Коля — сын офицера. Но и Макс Галкин — сын офицера, но они совершенно по разные стороны баррикад. Коля с нами, а Макс — кусок дерьма. Ваня Ургант оказался где-то там непонятно, как дерьмо в проруби болтается. И все. Ездит, чего-то делает», — высказался Соловьев.

Меж тем, Ургант вернулся работе на корпоративах. Недавно он вел мероприятие у омского олигарха и запретил ему распространяться о сотрудничестве с ним.