«Как бывают вторичные половые признаки»: Максакова назвала Машкова «вторичным Высоцким»

Как заявила Максакова, Машков в пыльный чулан превратил знаменитую «Табакерку». «Не знаю, вызывал он туда уже НКВД и сам ли сдает своих артистов в «тройки». Точно, что он живет в Петербурге с вывеской на доме «Идиот» и является соседом доцента Соколова, который расчленил свою студентку и сожительницу. Потом приглашал друзей на чаепитие. Не знаю, был ли там среди них Машков», — заявила Максакова.

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Напомним, что Владимир Машков в крайне напряженных отношениях со своей дочкой. Мария живет в США и придерживается других взглядов, чем ее отец.