«Как бывают вторичные половые признаки»: Максакова назвала Машкова «вторичным Высоцким»

Оперная дива Мария Максакова в программе «Гроши» заявила, что актриса Мария Машкова, живущая в Америке, куда талантливее своего отца.
«Она успешная актриса. Довольна глубокая. И, как мне кажется, более талантливая, чем ее отец, удачно сыгравший в фильме «Ликвидация». Такой вторичный Высоцкий. Как бывают вторичные половые признаки».
Как заявила Максакова, Машков в пыльный чулан превратил знаменитую «Табакерку». «Не знаю, вызывал он туда уже НКВД и сам ли сдает своих артистов в «тройки». Точно, что он живет в Петербурге с вывеской на доме «Идиот» и является соседом доцента Соколова, который расчленил свою студентку и сожительницу. Потом приглашал друзей на чаепитие. Не знаю, был ли там среди них Машков», — заявила Максакова.
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Напомним, что Владимир Машков в крайне напряженных отношениях со своей дочкой. Мария живет в США и придерживается других взглядов, чем ее отец.