«Как быть с раздвоением сознания ребят»: Михалков - об ЛГБТ-танце в лицее Екатеринбурга

Как отметил Михалков, проблема намного глубже. «А как быть с раздвоением сознания этих ребят, которые принимали участие в этом танце? С одной стороны, они знают, что государство против этого. Но делают это и получают защиту губернатора области. Значит также легко можно относиться к этому, как в США, где до 14 лет можно выбрать, кто ты – мальчик или девочка», - заметил Никита Михалков.

Напомним, что скандал в лицее Екатеринбурга широко обсуждался в СМИ несколько недель назад. Причиной стал ЛГБТ-танец учеников.

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