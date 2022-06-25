«Как быть с раздвоением сознания ребят»: Михалков - об ЛГБТ-танце в лицее Екатеринбурга

Режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон» катком проехался по уральскому лицею, где ученики станцевали ЛГБТ-танец.
«Когда в Думе обсуждается введение серьезных санкций против пропаганды ЛГБТ в Екатеринбурге в лицее номер 12 на выпускном вечере мы видим танец. Начинается скандал. Родители подключаются, еще кто-то. Губернатор Евгений Куйвашев вступается за директора лицея».
Как отметил Михалков, проблема намного глубже. «А как быть с раздвоением сознания этих ребят, которые принимали участие в этом танце? С одной стороны, они знают, что государство против этого. Но делают это и получают защиту губернатора области. Значит также легко можно относиться к этому, как в США, где до 14 лет можно выбрать, кто ты – мальчик или девочка», - заметил Никита Михалков.
Напомним, что скандал в лицее Екатеринбурга широко обсуждался в СМИ несколько недель назад. Причиной стал ЛГБТ-танец учеников.
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