«Как быстро дети схватывают»: Тодоренко засняла, как трехлетний сын разговаривает с ней на английском языке

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру. Зрители полюбили ее, когда Регина стала ведущей шоу «Орел и решка». Но потом она стала снимать свои проекты.
Ей нравится озвучивать мультфильмы и петь. Во всем ее поддерживает муж Влад Топалов. У пары в этом году произошло пополнение.
Примечательно, что на шоу «Маска» Тодоренко сидела в жюри с округлившимся животом. Она потом стала часто путешествовать. Телеведущая родила второго сына в Майами. Малыша пара назвала необычным именем Мир. Потом Регина призналась, что у нее были домашние роды, поэтому кроху срах увидели и Топалов, и ее старший сын Михаил.
Теперь Тодоренко проводит время с детьми. Она призналась, что редко высыпается. Малыш постоянно просит кушать. А недавно телеведущая осталась без кровати, поэтому вынуждена спать на полу. Но 16 августа она решила поделиться кадрами со страшим сыном, с которым отправилась на прогулку.
Макл, как его зовут близкие, неожиданно стал говорит с мамой на английском языке. Он потребовал его обо всем спрашивать на английском.
«Майкл заговорил на английском! Что ты сказал? Deal – договор!» – сказала Тодоренко.
«И все давай так!» – заявил малыш.
«Я спросила его: "где мусорный бак", и он показал! Я в шоке от того, как быстро дети схватывают», – призналась артистка.
Поклонники поразились тому, как вырос сын звезды. Многие также отметили, что он прекрасно владеет языком. Они уверены, что это благодаря тому, что Михаил сейчас находится в Майами и много ранее путешествовал, поэтому постоянно слышал английскую речь.