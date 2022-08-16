«Как быстро дети схватывают»: Тодоренко засняла, как трехлетний сын разговаривает с ней на английском языке

Телеведущая поделилась трогательным видео из Майами. Ее удивил Михаил, который теперь предпочитает русскому английский язык.
Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру. Зрители полюбили ее, когда Регина стала ведущей шоу «Орел и решка». Но потом она стала снимать свои проекты.

Ей нравится озвучивать мультфильмы и петь. Во всем ее поддерживает муж Влад Топалов. У пары в этом году произошло пополнение.

Примечательно, что на шоу «Маска» Тодоренко сидела в жюри с округлившимся животом. Она потом стала часто путешествовать. Телеведущая родила второго сына в Майами. Малыша пара назвала необычным именем Мир. Потом Регина призналась, что у нее были домашние роды, поэтому кроху срах увидели и Топалов, и ее старший сын Михаил. 

Теперь Тодоренко проводит время с детьми. Она призналась, что редко высыпается. Малыш постоянно просит кушать. А недавно телеведущая осталась без кровати, поэтому вынуждена спать на полу. Но 16 августа она решила поделиться кадрами со страшим сыном, с которым отправилась на прогулку.

Макл, как его зовут близкие, неожиданно стал говорит с мамой на английском языке. Он потребовал его обо всем спрашивать на английском. 

«Майкл заговорил на английском! Что ты сказал? Deal – договор!» – сказала Тодоренко. 

«И все давай так!» – заявил малыш. 

«Я спросила его: "где мусорный бак", и он показал! Я в шоке от того, как быстро дети схватывают», – призналась артистка.

Поклонники поразились тому, как вырос сын звезды. Многие также отметили, что он прекрасно владеет языком. Они уверены, что это благодаря тому, что Михаил сейчас находится в Майами и много ранее путешествовал, поэтому постоянно слышал английскую речь. 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  