«Как быстро дети схватывают»: Тодоренко засняла, как трехлетний сын разговаривает с ней на английском языке

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру. Зрители полюбили ее, когда Регина стала ведущей шоу «Орел и решка». Но потом она стала снимать свои проекты.

Ей нравится озвучивать мультфильмы и петь. Во всем ее поддерживает муж Влад Топалов. У пары в этом году произошло пополнение.