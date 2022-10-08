«Как Буратино в латексе»: Бузову высмеяли за танец на шесте

Ольга Бузова долгое время готовилась к своему грандиозному шоу «Вот она я». Для одного из номеров поющая ведущая активно практиковалась в танцах на пилоне.

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В новом видео звезда показала фрагмент выступления. В ролике Ольга станцевала у шеста, надев соблазнительный обтягивающий костюм из черного латекса.