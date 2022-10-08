«Как Буратино в латексе»: Бузову высмеяли за танец на шесте

Поющая ведущая показала видео с концерта.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова долгое время готовилась к своему грандиозному шоу «Вот она я». Для одного из номеров поющая ведущая активно практиковалась в танцах на пилоне.

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В новом видео звезда показала фрагмент выступления. В ролике Ольга станцевала у шеста, надев соблазнительный обтягивающий костюм из черного латекса.

«Сегодня ровно год моему альбому. В такие моменты особенно ощущаешь, как быстро летит время. Как будто это было вчера, а пролетел целый год», — написала Бузова.

Далеко не всем пользователям пришлись по душе танцы артистки.

«И этому она полгода училась? Как Буратино в латексе»; «Как была бревном, так и осталась»; «Пластики ноль»; «Кто ходил на это смотреть? И бесплатно бы билет не взяла», — высказались они. 

Ольга Бузова. Фото: соцсети

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