Как будут призывать в Донбасс актеров и певцов

Президент России Владимир Путин объявил в нашей стране частичную мобилизацию. А это значит, что ребят призывного возраста могут в ближайшее время забрать на Донбасс.

Среди актеров и певцов тоже есть люди, которые попадают под параметры. На сайте «Объясняем.рф» заявили, как будет проходить процедура для людей творческих специальностей.

«Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы», — говорится в сообщении.

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