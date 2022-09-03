«Как будто я умерла»: дочь Константина Меладзе рассказала о психологических проблемах

Дочь продюсера Константина Меладзе Лия в соцсетях призналась, что страдает из-за проблем с психикой. По ее словам, ей назначали таблетки и она лежала в больницах, но долгое время ничего не помогало.
«Несколько месяцев чувствовала себя ментально неполноценной, все, что происходило вокруг, мне казалось нереальным. Было много параноидальных мыслей. Как будто я умерла, а все происходящее вокруг — иллюзия. Казалось, что мы живем в симуляции, а люди, окружающие меня, придуманы. У меня пропадала память, казалось, я никогда не буду счастливой».
По словам Лии Меладзе, она часто звонила своим родителям и плакала в трубку. Понимала, что как раньше уже никогда не будет. В какой-то момент она даже практически перестала различать цвета. Ей казалось, что в зеркале другой человек.
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Напомним, что у Константина Меладзе две дочери – Алиса и Лия, а также сын Валерий, который страдает аутизмом.