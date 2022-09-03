«Как будто я умерла»: дочь Константина Меладзе рассказала о психологических проблемах

По словам Лии Меладзе, она часто звонила своим родителям и плакала в трубку. Понимала, что как раньше уже никогда не будет. В какой-то момент она даже практически перестала различать цвета. Ей казалось, что в зеркале другой человек.

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Напомним, что у Константина Меладзе две дочери – Алиса и Лия, а также сын Валерий, который страдает аутизмом.