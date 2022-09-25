Как-будто все еще беременна: Юлия Ефременкова из «Дома-2» показала огромный живот, который не хочет «уходить» после родов

Бывшая участница «Дома-2», успевшая поработать еще и ведущей проекта, Юлия Ефременкова сейчас наслаждается новым статусом молодой мамы.

Юлия Ефременкова в минувший четверг, 22 сентября, произвела на свет двух мальчиков-близнецов. Новорожденные малыши, родившиеся на сроке восемь месяцев, считаются недоношенными и помещены медиками в кювезы.

Юлия Ефременкова пока восстанавливается после кесарева сечения. В микроблоге она пожаловалась, что у нее все еще остается довольно большим живот.