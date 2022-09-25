Как-будто все еще беременна: Юлия Ефременкова из «Дома-2» показала огромный живот, который не хочет «уходить» после родов

Экс-участница и бывшая ведущая проекта Юлия Ефременкова три дня назад стала мамой близнецов.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2», успевшая поработать еще и ведущей проекта, Юлия Ефременкова сейчас наслаждается новым статусом молодой мамы. 

Юлия Ефременкова в минувший четверг, 22 сентября, произвела на свет двух мальчиков-близнецов. Новорожденные малыши, родившиеся на сроке восемь месяцев, считаются недоношенными и помещены медиками в кювезы.

Юлия Ефременкова пока восстанавливается после кесарева сечения. В микроблоге она пожаловалась, что у нее все еще остается довольно большим живот.

Юлия Ефременкова показала свои формы и посетовала, что ей пока не очень нравится видеть свое отражение в зеркале. Отца новорожденных малышей и своего возлюбленного Мондезира Юлия попросила купить ей бандаж.

«Животик еще очень большой. Врачи сказали, будет долго «уходить», из-за того, что два малыша там проживало», - поделилась Юлия Ефременкова.

Юлия Ефременкова показала живот после родов. Фото: соцсети

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Напомним, Юлия Ефременкова стала мамой в 35 лет. И для нее, и для Мондезира новорожденные сыновья - первенцы.

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