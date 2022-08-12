«Как будто у пирата родился ребенок от ангела»: родня трогательно и весело поздравила Криса Хемсворта с днем рождения

«С днем ​​рождения, Крис. У нас было немало споров и разногласий. Мы обменялись несколькими хорошими ударами, шлепками, пинками и боданиями. Но если честно и просто… Я люблю тебя, братан. Ты исключительный человек, — подписал снимок Люк. - Нет другого лица, которое я так же сильно хотел бы носить на своей футболке. Неужели моя мама была пиратом?»

«Мама сказала мне и Лиаму, что она пират. Не знаю, почему она скрывала это от тебя», — прокомментировал пост брата Крис.