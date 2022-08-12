«Как будто у пирата родился ребенок от ангела»: родня трогательно и весело поздравила Криса Хемсворта с днем рождения

11 августа голливудский актер Крис Хемсворт отметил день рождения. В 2022 году ему исполнилось 39 лет.
Семья забавно и трогательно поздравила звезду Marvel. Младший брат Лиам поделился в соцсетях фотографией себя и именинника на горнолыжном склоне.
«С днем рождения, Крис. Ничего не меняй. Ты идеальный. Люблю тебя», — написал он.
Жена актера Эльса Патаки выложила его фотографию в ванне с попугаем на голове.
«С днем рождения, мой любимый дрессировщик попугаев, дрессировщик детей и укротитель жен. Нет ничего, что тебе не под силу. Мы любим тебя до луны и обратно», — поздравила она.
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Без подкола не смог обойтись старший брат Криса, Люк Хемсворт. Он опубликовал свое селфи в майке с изображением одноглазого Тора и надписью: «Как будто у пирата родился ребенок от ангела».
Люк Хемсворт эксцентрично поздравил младшего братца. Фото: соцсети
«С днем рождения, Крис. У нас было немало споров и разногласий. Мы обменялись несколькими хорошими ударами, шлепками, пинками и боданиями. Но если честно и просто… Я люблю тебя, братан. Ты исключительный человек, — подписал снимок Люк. - Нет другого лица, которое я так же сильно хотел бы носить на своей футболке. Неужели моя мама была пиратом?»
«Мама сказала мне и Лиаму, что она пират. Не знаю, почему она скрывала это от тебя», — прокомментировал пост брата Крис.
Напомним, в июле этого года вышел новый фильм про Тора от Marvel с Крисом Хемсвортом и Натали Портман. Но российские зрители не увидели его в кинотеатрах.