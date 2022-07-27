Как Брежнева увела Меладзе из семьи, а потом устраивала «чистки» в «ВИА Гре»

Блогер Лена Миро обсудила со своими подписчиками в ЖЖ предполагаемый развод Веры Брежневой и Константина Меладзе.

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Пока ни продюсер, ни певица не подтвердили факт разрыва, однако Лена Миро не исключает, что эти слухи недалеки от истины. Блогер полагает, что артистка не может жить с мужем хорошо, поскольку построила свои отношения с ним изначально нечестно.

Бывшая жена Константина Меладзе Яна Сумм вспоминала, что чувствовала неверность мужа и позвонила однажды Вере Брежневой, спросив у нее напрямую, что между ними. Та ей соврала, что просто работа, позже оказалось, что это неправда. На тот момент законная супруга композитора носила под сердцем третьего ребенка.

После того, как Меладзе оставил жену с наследниками ради Брежневой, знаменитая блондинка не могла спокойно жить — постоянно ревновала мужа к солисткам коллектива «ВИА ГРА».

«Я прекрасно помню то время, когда из аккаунта Брежневой в теперь уже запрещенной и экстремистской соцсети пропали снимки Меладзе. Исчезновение фотографий совпало с появлением в «ВИА Гре» хорошенькой и молоденькой Эрики Герцен, в присутствии которой стареющая Вера зеленела лицом.

Помню я и слухи о зачистках в «ВИА Гре», производимых Брежневой. Слухи, истории, ничего подтвержденного. Но этих слухов и историй было слишком много, чтобы на них не обращать внимания», — написала Миро в ЖЖ.