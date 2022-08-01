Как Брежнева обманывала жену Меладзе, вспомнила Миро

Блогер Лена Миро в настоящий момент злорадно потирает ручки — она всегда говорила, что построить счастье на чужом несчастье нельзя, поэтому осуждала Веру Брежневу, которая увела Константина Меладзе из семьи.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Больше всего ее всегда раздражало, что Брежнева позиционирует себя светлым и добрым человеком. Даже после информации в СМИ о ее разводе с мужем певица написала в своих соцсетях: «Сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад. Такое количество боли не может не изменить человека. Но я стараюсь бережно, нежно и трепетно оберегать любовь, которая есть внутри меня. Любовь, добро и свет».

Этим она вывела из себя Миро. «Светлый такой человечек. Смотрит в глаза жене Меладзе и говорит: «Что ты, что ты, у нас же рабочие отношения! Свет, любовь, добро спасут мир!» И многие ведь велись. Оценивали не поступки, а слова. Удивительно», — написала в ЖЖ Миро.

Напомним, Яна Сумм, будучи беременной третьим ребенком, подозревала, что ее муж неверен, и позвонила Вере Брежневой, задав ей прямой вопрос об этом. В ответ она получила заверения, что ничего между ними нет.