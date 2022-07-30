Как близняшки! Муцениеце показалась на публике с дочкой в одинаковой одежде и прическах

Агата Муцениеце разместила в своем телеграме снимок с подросшей дочкой от Павла Прилучного. На фото она предстала с Мией в одном стиле.
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Родственницы сделали одинаковые прически и примерили одинаковые рубашки. От этого мама и дочь стали еще более похожими, восхитив этим фолловеров.
Агата Муцениеце с дочкой. Фото: соцсети
«Так похожи!», «Мия – вылитая Агата!», «Очень похожи, но глаза папины», «Все больше становится похожа на маму, а вот Тима становится все больше на папу похож!» - прокомментировали кадр люди.