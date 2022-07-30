Как близняшки! Муцениеце показалась на публике с дочкой в одинаковой одежде и прическах

Агата Муцениеце разместила в своем телеграме снимок с подросшей дочкой от Павла Прилучного. На фото она предстала с Мией в одном стиле.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Родственницы сделали одинаковые прически и примерили одинаковые рубашки. От этого мама и дочь стали еще более похожими, восхитив этим фолловеров.